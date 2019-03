Unfall auf der B 168: Salzburgerin wird bei Frontalkollision schwer verletzt

Was Peter Padourek (ÖVP) und Andreas Wimmreuter (SPÖ) gegen Verkehr, Zweitwohnsitze und Overtourism tun wollen. Die Zeller ÖVP feierte 2009 unter Hermann Kaufmann und 2014 unter Peter Padourek Erdrutschsiege -…

Kultur

Helmut Hierner hat in seinem Leben viel gemacht. Aber am liebsten malt er. Zu seinem 80er gibt es eine Ausstellung und ein Buch. In 80 Jahren kann man einiges erledigen. Der Zeller Helmut Hierner hat es getan.…