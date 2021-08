Unfall auf Gut Aiderbichl: Arbeiter von Fremdfirma atmete Abgase von Kompressor ein - bewusstlos in Klinik

Fataler Arbeitsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf Gut Aiderbichl in Henndorf: Zwei Männer einer Fremdfirma waren in einem Kellerraum des Hauptgebäudes mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie einen - mit einem Verbrennungsmotor betriebenen - Kompressor einsetzten.

SN/bilderbox Symbolbild.