Unfall auf Klettersteig zum Mahdlgupf: Polizei sucht nach Zeugen

Bereits am Samstagnachmittag wurde eine 29-Jährige auf dem Klettersteig zum Mahdlgupf von einem Stein getroffen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Am Samstag wurde eine 29-jährige Deutsche auf dem Klettersteig zum Mahdlgupf am Attersee von einem herabfallenden Stein getroffen. Die Frau war mit zwei Freundinnen unterwegs, als sie im Bereich des Abschnitts "Waschbrett" auf 1000 Metern Seehöhe von dem Stein am linken Schlüsselbein getroffen wurde.

Laut Polizeibericht konnte die Frau anschließend selbst nicht mehr weiterklettern. Ein Team des Notarthubschraubers "Martin 3" rettete die 29-Jährige mittels Taubergung. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Wer hat etwas beobachtet?

Unfallzeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter 059133/4100 melden.