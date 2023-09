Unfall beim Ausparken in Zell am See - Autolenkerin hatte 3,6 Promille

Donnerstagmittag verursachte eine 42-jährige Slowakin in Zell am See beim Ausparken einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Da die Frau offensichtlich alkoholisiert war, wurde sie von den Polizisten zu einem Alkotest aufgefordert. Dieser ergab den enormen Messwert von 3,6 Promille. Der Frau wurden die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.