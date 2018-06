Unfall bei Autoslalom in Berchtesgaden fordert sieben Verletzte

Rennteilnehmer bei Motorsportveranstaltung auf dem Königssee-Parkplatz durchstieß mit seinem Wagen die Streckenabsperrung.





Bei einem Autorennen auf dem Parkplatz des Königssees im bayerischen Berchtesgaden kam es am Sonntag kurz vor 13 Uhr zu einem schweren Unfall.

Ein Rennteilnehmer beim "5. Parkplatzslalom für Automobile", veranstaltet vom Motorsportclub Schönau am Königssee, verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Dieser prallte laut Polizei Berchtesgaden "ziemlich ungebremst" in mehrere Siloballen, die als Absperrung dienten. Der Polizei zufolge wurden sieben Zuschauer verletzt, zwei von ihnen offenbar schwer.

Der Adneter Bio-Landwirt Anton Sommerauer und seine Familie waren im Rahmen eines Vatertagsausflugs am Unfallort: "Das Auto ist mit geschätzten 70 bis 80 km/h in die Absperrung hineingekracht. Siloballen hat es weggeschleudert und eine Gruppe von Leuten wurde getroffen", so Sommerauer im SN-Gespräch.

Zahlreiche Rettungskräfte und zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Nähere Informationen waren vorerst noch nicht bekannt.