Unfall bei Grillfeier in Rauris: Feuer sprang auf Kleidung von 17-Jähriger über

Jugendliche schütteten Benzin in eine Feuerschale. Das Benzin schwappte auf die Kleidung und das Haar der 17-Jährigen über. Die Jugendliche erlitt Verbrennungen zweiten Grades.

Am Dienstagabend zog sich eine 17-jährige Salzburgerin bei einer Grillfeier in einem Garten im Gemeindegebiet von Rauris Verbrennungen zweiten Grades zu. Die Erhebungen ergaben, dass mehrere Jugendliche gemeinsam gegrillt und einen halben Liter Benzin aus einem Becher in eine Feuerschale geschüttet hatten. Die Verletzte dürfte zu diesem Zeitpunkt direkt vor der Feuerschale gestanden haben.

Die Jugendlichen löschten das Feuer mit einem Gartenschlauch

Nachdem das Benzin in die Schale geschüttet worden war, schwappte es auf die Kleidung sowie das Haar der Jugendlichen über - und geriet in Brand. Die Anwesenden löschten das Feuer am Körper der Jugendlichen mit einem Gartenschlauch. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung vom Roten Kreuz in das LKH Salzburg gebracht. Durch wen das Benzin in den Griller geschüttet wurde, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.