Unfall mit Fahrerflucht in Henndorf: Autoteile führten Polizei zu Alkolenker

Der Lenker des Unfallautos war beim Eintreffen alkoholisiert. Er zeigte sich geständig.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Henndorf zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein vorerst unbekannter Lenker prallte mit seinem Wagen gegen die Grundstückseinfriedung eines Hauses und beging anschließend Fahrerflucht.

Die Hausbesitzerin, eine 71-jährige Henndorferin, zeigte den Unfall bei der Polizei an. Die Beamten konnten daraufhin Autoteile an der Unfallstelle sicherstellen, die zu einem Pkw passten, das in der Nähe abgestellt war. Der Lenker, ein 40-jähriger Einheimischer, zeigte sich geständig. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Er wird bei der Verwaltungsbehörde angezeigt.