Unfall im Hieflertunnel: Beifahrer verletzt, Lenker flüchtete

Einen Verletzten forderte jener Unfall auf der Tauernautobahn am Montagabend, der ab 17 Uhr zu einer einstündigen Sperre der Tunnelkette Golling führte.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 17 Uhr im Hieflertunnel auf der A10 in Fahrtrichtung Villach im Gemeindegebiet von Golling. Laut Polizei überschlug sich dabei ein PKW aus noch ungeklärter Ursache im Tunnel. Der Beifahrer, ein 23-jähriger slowenischer Staatsbürger, wurde bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der Unfalllenker und Zulassungsbesitzer des Unfall-PKWs, ein 43-jähriger gebürtiger Slowene, verließ die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Streifen nach dem 43-jährigen PKW-Lenker blieb bisher ergebnislos.

Die Tunnelkette Golling war während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.

Die Feuerwehr Golling wurde um 17:10 Uhr alarmiert und rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann in den Tunnel aus. Beim Eintreffen wurde zunächst die verletzte Person bis zum Eintreffen des Roten Kreuz durch die Feuerwehr erstversorgt. Weiteres wurde ein mehrfacher Brandschutz aufgebaut und das Fahrzeug gesichert. Nach Übergabe des Verletzten an das Rote Kreuz wurden das Fahrzeug geborgen, die auslaufenden Betriebsmittel gebunden und das Aufräumen der Unfallstelle durchgeführt. Die Person wurde vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus geflogen, nach mehr als zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Quelle: SN