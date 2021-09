Unfall im Lieferinger Tunnel: Kilometerlanger Stau im Morgenverkehr

Arbeitspendler in die Stadt Salzburg mussten am Dienstag in der Früh auf der A 1 Fahrtrichtung München viel Geduld aufbringen. Ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw im Lieferinger Tunnel gegen 7 Uhr legte den Morgenverkehr lahm. Der Tunnel musste nach Informationen der Asfinag eine halbe Stunde gesperrt werden, um die Unfallstelle zu räumen. Es habe keine Verletzten gegeben. In dieser Zeit baute sich ein rund vier Kilometer langer Stau auf, der sich bis 9 Uhr wieder auflöste. Von Seekirchen bis in die Stadt beispielsweise dauerte die Fahrt 1,5 Stunden statt 25 Minuten.

