Unfall in Bramberg: Großmutter starb, Enkelin schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberpinzgau ist am Donnerstagnachmittag eine 58-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit ihrer sechsjährigen Enkelin unterwegs.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Kleinwagen auf der Gerlos Straße (B165) bei Bramberg kam am Donnerstagnachmittag eine 58-jährige Großmutter ums Leben.

Die Pinzgauerin war mit ihrer sechsjährigen Enkelin in Richtung Neukirchen unterwegs, als sie vermutlich nach links in den Gegenverkehr geriet. Der 51-jährige Traktorfahrer, der ebenfalls aus der Region stammt, dürfte keine Gelegenheit zum Ausweichen gehabt haben.

Rettungskräfte von Rotem Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr standen im Hilfseinsatz, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Das schwer verletzte Mädchen musste mit den Notarzthubschrauber in die Kinderchirurgie des Salzburger LKH geflogen werden. Der Traktorfahrer wurde in das Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert. Die genaue Unfallursache muss von der örtlichen Polizei noch untersucht werden.

