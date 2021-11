Unfall in der Alpenstraße mit einem Toten: Polizei sucht Zeugen

Am 2. November gegen 16 Uhr ereignete sich in der Stadt Salzburg in der Alpenstraße ein tödlicher Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

SN/fmt Der tödliche Verkehrsunfall sowie ein Großaufgebot von Rettungskräften führten zu langen Staus.