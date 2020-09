Unfall in der Stadt Salzburg: Pkw-Lenkerin prallte gegen Betonsäule

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Salzburger Stadtteil Lehen. Eine Lenkerin wurde dabei verletzt.

Eine Autolenkerin wollte am Montagnachmittag laut Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Ignaz-Harrer-Straße kommend links in die Rudolf-Biebl-Straße einfahren. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte ungebremst in eine Betonsäule einer Passage. Bei dem Crash wurde die Lenkerin unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Den genauen Unfallhergang ermittelt das Unfallkommando der Polizei Salzburg Stadt.

Quelle: SN