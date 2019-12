Unfall in der Sterneckstraße: Mehrere Verletzte

Ein Ungar übersah beim Abbiegen das Auto eines entgegenkommenden Salzburgers.

Am frühen Samstagabend fuhr ein 46-jähriger Ungar auf der Sterneckstraße in Salzburg und wollte auf die Autobahn A1 abbiegen, als ihm ein 24-jähriger Salzburger entgegen kam. Der Ungar übersah das Auto, es kam zu einer Kollision. Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich weitere fünf Personen. Alle wurden zur Kontrollein das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der Salzburger wurde verletzt und in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN