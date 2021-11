Unfall in Eugendorf: 33-Jähriger kommt von der Straße ab

Am Freitagnachmittag kam es aufgrund eines Sekundenschlafs zu einem Unfall. Ein 33-Jähriger landete mit seinem Auto im Graben.

Am Freitagnachmittag war ein 33-jähriger Flachgauer auf der Wiener Bundesstraße von Eugendorf kommend Richtung Hallwang unterwegs. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er mit seinem Fahrzeug auf das Straßenbankett. In weiterer Folge verlor der Flachgauer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr einen kleinen Abhang bergab, streifte einige Bäume und kam schlussendlich in einem Graben neben einem Bachbett zum Stehen. Das berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

Der 33-jährige Flachgauer verließ selbstständig den völlig zerstörten PKW und lief zu einer angrenzenden Anrainerin, welche die Einsatzkräfte verständigte. Der Flachgauer erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 0,72 Promille. Der zerstörte PKW wurde mit einem Kranwagen aus dem Graben geborgen.