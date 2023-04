Unfall in Großarl: Fußgänger wurde in Großarler Arche gestoßen

In der Nacht auf Samstag ereignete sich auf der Großarler Landesstraße ein Unfall. Eine Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Auf der L109 kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jährige Pongauer erfasste dabei in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw einen 38-jährigen Fußgänger aus Deutschland. Aufgrund des Aufpralls wurde der Fußgänger in die Großarler Arche gestoßen und kam schwer verletzt im Bachbett zu liegen. Der Unfalllenker begab sich umgehend zu ihm und zog den Schwerverletzten gemeinsam mit unbeteiligten Passanten ans Ufer, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Verletzte wurde notärztlich versorgt, die Rettung brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum.

Ein durchgeführter Alkomattest mit dem Unfalllenker ergab einen relevanten Messwert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde daher an Ort und Stelle abgenommen.

Der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.