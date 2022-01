Unfall in Hallein mit Fahrerflucht und Ölaustritt: Pkw-Lenker beschädigte Verkehrsinsel

Am Donnerstagabend ereignete sich im Bereich der B159 im Stadtgebiet von Hallein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht.



Ein Lenker hat mit seinem Pkw eine Verkehrsinsel überfahren und alle dort angebrachten Verkehrsleiteinrichtungen stark beschädigt oder zerstört.

Der Unfalllenker, ein 51-jähriger Halleiner, konnte ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Dieser zeigte sich geständig.

Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 0,68mg/l (1,36 Promille).

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Weitere verwaltungsrechtliche Anzeigen werden erstattet. Der Lenker blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Aufgrund des massiven Ölaustrittes des Unfallfahrzeuges im unmittelbaren Nahbereich eines Kanalschachtes musste die Feuerwehr Hallein alarmiert werden. Diese war mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz. Ein Abschleppdienst, die Straßenmeisterei sowie Polizei mit drei Einsatzfahrzeugen waren ebenso am Ort des Geschehens.