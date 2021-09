Arbeitspendler in die Stadt Salzburg mussten am Dienstag in der Früh auf der A 1 viel Geduld aufbringen. Ein Auffahrunfall im Lieferinger Tunnel legte den Morgenverkehr lahm. Bis die Unfallstelle geräumt war, baute sich ein kilometerlanger Stau auf, der sich erst ab 8.30 Uhr wieder langsam aufzulösen begann. Von Seekirchen bis in die Stadt dauerte die Fahrt 1,5 Stunden statt 25 Minuten.