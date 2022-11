Unfall in Taxenbach: Kollision mit Klein-Lkw fordert zwei Verletzte

Ein Unfall in Taxenbach (Pinzgau) hat Mittwochfrüh zwei Verletzte gefordert.

Am Mittwochfrüh forderte ein Verkehrsunfall in Taxenbach auf der Pinzgauer Straße (B311) zwei Schwerverletzte. Der 36-jährige slowakische Lenker eines Klein-Lkw war von Bruck kommend in Richtung Taxenbach unterwegs, als er mit einem auf die B 311 einbiegenden Pkw-Lenker, einem 41-jährigen Einheimischen, zusammenstieß. Der Klein-Lkw wurde dadurch gegen eine angrenzende Lärmschutzwand geschleudert. Beide Lenker konnten sich selbstständig aus den total beschädigten Fahrzeugen befreien. Die Alkotests verliefen negativ. Die zwei Männer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Straße war rund eine Stunde lang gesperrt, wodurch es zu Stauungen kam. Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehren Taxenbach und Högmoos mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.