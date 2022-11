Ein Unfall in Taxenbach (Pinzgau) hat Mittwochfrüh zwei Schwerverletzte gefordert.

Am Mittwochfrüh ist in Taxenbach auf der Pinzgauer Straße (B311) ein PKW in einen Kleinbus gefahren. Dabei verletzten sich zwei Personen schwer. Dem Roten Kreuz zufolge kamen zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt zum Einsatzort. Die beiden Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Pinzgauer Straße (war knapp eine halbe Stunde lang gesperrt.