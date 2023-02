Unfall in Thalgau: 27-jährige Lenkerin übersah Pkw

Am Mittwochnachmittag ereignete sich bei der Autobahnauffahrt Thalgau in Fahrtrichtung Wien ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Fahrzeug von der A1 aus Wien kommend in Fahrtrichtung Hof von der Autobahn ab. Die zweite Unfallbeteiligte wollte zugleich mit ihrem Pkw von Hof kommend auf die A1 auffahren und übersah dabei das Fahrzeug des 53-jährigen Österreichers. Dieser verhinderte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß.

Die 27-Jährige Österreicherin wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Es kam zu erheblichen Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Kurzzeitig bildete sich ein Stau, der bis auf die A1 zurückreichte. Ein bei beiden Beteiligten durchgeführter Alkoholtest verlief mit jeweils 0,0 Promille negativ.