Unfall in Zell am See: Auto stürzte Böschung hinab

Am Freitag wurde die Feuerwehr Zell am See zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person am Mitterbergweg gerufen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Zell am See auf ihrer Homepage. Ein Auto war eine Böschung hinabgestürzt. Auf Anfrage von SALZBURG24 sei dabei eine Person verletzt worden, der Verletzungsgrad ist unklar.