Unfall mit drei Verletzten in St. Johann

69-jähriger Pongauer bog trotz Gegenverkehrs links von der Pinzgauer Bundesstraße ab. Es kam zu einer Frontalkollision.

Auf der Pinzgauer Straße in St. Johann im Pongau ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Pongauer fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw von Bischofshofen kommend auf der B311 und reihte sich bei der Kreuzung Jet-Tankstelle/Dieselkino links zum Abbiegen ein. Der 69-Jährige bog dann trotz Gegenverkehrs ab, woraufhin es zu einer Frontalkollision mit einem 56-jährigen Pongauer kam. Der 56-Jährige, sein Beifahrer - ebenfalls 56 und aus dem Pongau - und der 69-Jährige wurden bei der Kollision verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die drei in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Alkotests verliefen bei beiden Pkw-Lenkern negativ, berichtete die Polizei.

Quelle: SN