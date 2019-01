Beim Kreisverkehr Fürth kam es am Sonntagabend zu einem Unfall mit einer Verletzten.

Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin wurde im Kreisverkehr seitlich von einem nicht näher bekannten Auto gestreift. Während die 30-Jährige stehen blieb, flüchtete der Zweitbeteiligte.

Die 20-jährige Beifahrerin im Pkw wurde durch den Unfall verletzt und mit dem RK in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen blieb ergebnislos.

