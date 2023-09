Unfall mit Personenschaden in Saalbach-Hinterglemm: Fahrer kippt mit Kleinbus um

Am Donnerstagabend ereignete sich in Saalbach-Hinterglemm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg berichtet, war ein 41 Jahre alter österreichischer Staatsbürger gegen 22:00 Uhr mit seinem Mietfahrzeug auf einer Bergstraße auf Höhe des Rammernwegs talwärts unterwegs. Im Bereich einer Serpentine soll der Fahrzeuglenker die Kontrolle über seinen Kleinbus verloren haben, woraufhin er der Straße abkam. In weiterer Folge sei der Fahrzeuglenker etwa 200 Meter eine steile, mit Gras bewachsene Böschung senkrecht hinabgefahren, eher er mit der Front des Kleinbusses auf der darunterliegenden Straße aufschlug, umkippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Der Lenker wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See verbracht, da er sich im Bereich der Beine verletzt hatte.

Der nach Angaben der Polizei augenscheinlich stark alkoholisierte Unfalllenker wurde zu einem Alkoholtest aufgefordert, den er verweigerte. Anzeige bei der BH Zell am See soll erstattet werden.

Das Unfallfahrzeug wurde mittels schweren Gerätes noch in den Abendstunden vom Unfallort geborgen. Das Fahrzeug sei durch den Vorfall schwer beschädigt worden und nicht mehr fahrbereit gewesen.