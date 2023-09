Unfall in der Stadt Salzburg: Auto rammte zwei Jugendliche

Der 16-Jährige und die 14-Jährige wurden über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und auf die Fahrbahn geschleudert.

Das Unglück geschah in der Nacht auf Samstag gegen ein Uhr nachts: Ein 16-Jähriger und eine 14-Jährige wollten in der Stadt Salzburg eine Straße überqueren. Ein Autofahrer sah die beiden in der Dunkelheit bei Nieselregen nicht rechtzeitig: Das Fahrzeug erfasste die beiden Jugendlichen. Sie wurden über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und auf die Fahrbahn geschleudert. Die beiden verletzten Fußgänger wurden von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Weder Fahrer noch Unfallopfer waren alkoholisiert.