Unfall zwischen Feuerwehrauto und Fahrradfahrer

Der Zusammenstoß ereignete sich vor der Feuerwehreinfahrt.

Am Samstagabend ist es in Saalfelden laut Polizei zu einem Unfall zwischen einem Feuerwehrauto und einem Radfahrer gekommen. Demnach war gegen 20:00 Uhr ein 49-jährige Pinzgauer mit einem Feuerwehrfahrzeug (Mannschaftstransporter) in die Feuerwehreinfahrt eingebogen und hatte dabei einen Vorschriftswidrig am Gehsteig fahrradfahrenden 33-jährigen Deutschen übersehen. Laut Polizei wurde der Radfahrer durch die Kollision umgestoßen und zog sich beim Aufprall am Asphalt Verletzungen unbestimmten Grades zu. Mit beiden Unfall-Lenkern wurde ein Alkomattest durchgeführt. Das Ergebnis war jeweils 0,00 Promille.

Der Radfahrer trug laut Polizeibericht zum Unfallzeitpunkt keinen Radhelm und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.