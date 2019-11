Unfalldrama in der Dunkelheit - Fußgänger bei Kollision mit Pkw getötet

Tödliche Verletzungen hat in den frühen Morgenstunden des Samstag eine 23-jähriger Einheimischer in St. Martin am Tennengebirge erlitten. Er war von einem Auto erfasst und in den Straßengraben gestoßen worden. Der Unfallumstände sind noch nicht völlig geklärt.

SN/bilderbox Symblbild.