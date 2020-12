Unfallkrankenhaus wird 2025 neu gebaut

Der Verwaltungsrat der AUVA fixierte am Freitag den gemeinsamen Bau eines neuen Traumazentrums auf dem Gelände der Landeskliniken.

Der Umzug des Salzburger Unfallkrankenhauses auf das Gelände des Landeskrankenhauses in Salzburg-Mülln hat am Freitag eine wichtige Hürde genommen. Der Verwaltungsrat der AUVA beschloss in einer Sitzung am Freitag einstimmig, mit den Salzburger Landeskliniken beim Bau des neuen Traumazentrums zu kooperieren.

Vor zwei Jahren waren die Pläne zur Zusammenlegung der Unfallabteilung der Landeskliniken und des Unfallkrankenhauses publik geworden. Zwischenzeitlich einigte man sich darauf, gegenüber der Chirurgie-West ein neues Gebäude für das gemeinsame Traumazentrum zu errichten. Dieses Haus B ...