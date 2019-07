Unfalllenker ließ Auto ohne Kennzeichen in Scheffau stehen

Die Polizei konnte den Autolenker am nächsten Morgen ausforschen. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben.

Am Donnerstag gegen 2.00 Uhr touchierte ein 34-jähriger Tennengauer auf der Lammertal Straße (B 162) in Scheffau mit seinem Pkw einen Randstein. In der Folge verlor der Lenker die Herrschaft über das Fahrzeug. Dieses schlitterte über den rechten Fahrbahnrand und kam in einem Geh- & Radweg zum Stehen. Der Lenker blieb unverletzt. Er entfernte er sich vom Unfallort - samt der Kennzeichentafeln. Der Mann konnte am frühen Morgen ausgeforscht werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Tennengauer musste den Führerschein abgeben. Er wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN