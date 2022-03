Unfalllenker verlor Kfz-Kennzeichen - nach Fahrerflucht in Zell am See gestoppt

Nach einem fahrerflüchtigen Unfalllenker hat die Polizei in der Nacht auf Freitag im Pinzgau gefahndet - und zwar erfolgreich. Und bald war klar, warum der Lenker Reißaus genommen hatte.

Am Freitag um 0.50 Uhr meldete ein Zeuge via Polizeinotruf, dass sich in Viehhofen ein Verkehrsunfall ereignet habe und der Unfallverursacher ohne anzuhalten weitergefahren sei.

Eine Polizeistreife rückte aus, die Beamten entdeckten auf der Glemmtaler Straße (L 111) Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Diese mussten sie zunächst entfernen.

Am Unfallsort waren mehrere Verkehrszeichen sowie mehrere Straßenleitpflöcke der dortigen Verkehrsinsel komplett beschädigt. Des weiteren konnte die Kennzeichentafel des fahrerflüchtigen Pkw vorgefunden werden.

Eine weitere Polizeistreife konnte den 35-jährigen Lenker aus Deutschland in Zell am See anhalten und kontrollieren. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er wird bei der BH Zell am See angezeigt.