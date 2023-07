Unfalltod einer jungen Frau in Mattsee: Teile weiterer Fahrzeuge wurden sichergestellt

Im Fall der in Mattsee zuerst angefahrenen und dann überrollten 19-jährigen Einheimischen werden nun diverse gesicherte Kfz-Teile auf DNA-Anhaftungen des Opfers hin ausgewertet. Die Polizei sucht nach wie vor den Lenker oder die Lenkerin jenes nachkommenden Fahrzeugs, das die bereits auf der Straße liegende junge Frau überrollt hat.

Nach dem Tod einer 19-jährigen Einheimischen in Mattsee in der Nacht auf Samstag, den 17. Juni, wird weiter intensiv ermittelt. Bekanntlich war die junge Frau damals auf der L101 bei der Nordeinfahrt von Mattsee von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen worden. Im Anschluss wurde die 19-Jährige von einem nachkommenden Pkw überrollt. Dies ergibt sich aus dem bei der Obduktion ihrer Leiche diagnostizierten Verletzungsmuster (Verletzungen im Kopf-, Brust- und Beinbereich).

Fakt ist: Ein 24-jähriger BMW-Lenker hatte die Frau mit dem rechten Außenspiegel und der rechten Fahrzeugseite erfasst und war daraufhin weitergefahren. Tags darauf stellte er sich der Polizei, nachdem sichergestellte Teile des Spiegels bereis eindeutig auf sein Auto hinwiesen. Der 24-jährige Innviertler sagte über seinen Rechtsanwalt aus, dass er zwar "einen Knall" gehört habe, jedoch geglaubt habe, dass ein Vogel gegen das Auto geprallt sei.

Fakt ist auch, dass die Polizei seither nach einem zweiten Fahrzeug sucht, das die 19-Jährige überrollt hat. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Im Unfallbereich bzw. am dort befindlichen Straßenrand wurden auch Teile mehrerer weiterer Fahrzeuge sichergestellt. Der Kfz-technische Sachverständige Gerhard Kronreif hatte den Unfallbereich intensiv abgesucht. "Ob diese sichergestellten Kfz-Teile in direktem Zusammenhang mit der Unfalltragödie stehen, wird intensiv geprüft", so Polizeisprecher Hans Wolfgruber zu den SN. Dem Vernehmen nach konnten bereits Kfz-Teile einer ganz bestimmten Autotype, Marke Nissan, zugeordnet werden. Weitere Teile werden von Gutachter Kronreif derzeit noch spurentechnisch bzw. mikroskopisch ausgewertet.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Imstichlassens einer verletzten Person

Die Staatsanwaltschaft (StA) ermittelt, wie berichtet, gegen den 24-jährigen BMW-Fahrer sowie gegen einen - bislang noch unbekannten - weiteren Fahrzeuglenker jeweils wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung und Im-Stich-Lassens einer verletzten Person (mit Todesfolge).

Laut StA-Sprecherin Elena Haslinger habe die für den Fall zuständige Staatsanwältin unter anderem "molekulargenetische Untersuchungen angeordnet". Dabei dürfte es darum gehen, ob auf den diversen sichergestellten Kfz-Teilen allenfalls DNA-Spuren des Opfers anhaften. Den bereits vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge wurde die 19-Jährige vom BMW des 24-Jährigen zwar erfasst und zu Boden geworfen, jedoch nicht von dessen Auto überrollt, sondern von einem später nachkommenden Kfz.