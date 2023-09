Ungar stach neun Mal auf "Nebenbuhler" ein - Mordprozess in Salzburg

Plus

"Wieder einmal geht es um eine Zurückweisung durch eine Frau, die der Täter nicht verkraften konnte. Nur diesmal ist es ein Mann, der unschuldig zu Tode gebracht worden ist." - Mit diesen Worten eröffnete Staatsanwalt Sebastian Wolfsteiner sein Eingangsplädoyer am Mittwoch im Geschworenenprozess gegen einen 34-jährigen Ungarn. Dieser hatte am 27. März in Henndorf den 42-jährigen Lebensgefährten einer von ihm begehrten (und gestalkten) Frau getötet.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Angeklagte saß am Mittwoch vor einem Salzburger Geschworenengericht (Vorsitz: Richter Philipp Grosser).