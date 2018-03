Ungar wollte Frau vergewaltigen: teilbedingte Haft

Tatort Bad Hofgastein: 23-Jähriger riss junge Frau im Freien nieder und forderte Sex.

Horrorszenen erlebte in einer Novembernacht 2017 eine Flachgauerin in Bad Hofgastein. Die 19-Jährige hatte Lokale besucht, dabei war sie von einem 23-jährigen Monteur aus Ungarn bereits begrapscht worden. Als sie sich um 3.30 Uhr auf den Weg in die Unterkunft machte, wurde sie vom 23-Jährigen verfolgt. Laut Anklage riss sie der alkoholisierte Mann von hinten zu Boden, hielt ihr den Mund zu und forderte Sex von ihr. Als er sie dann durch einen Stacheldraht in den Wald zerren wollte, konnte sich die Frau befreien; sie hielt ein Auto auf, der Fahrer rief die Polizei.

Am Mittwoch stand der Ungar (Verteidiger: RA Tobias Mitterauer) vor einem Schöffengericht (Vorsitz: Christian Hochhauser). Er war geständig. Das rechtskräftige Urteil: Drei Jahre teilbedingte Haft (ein Jahr unbedingt). Dem Opfer (Vertreter: RA Stefan Rieder) muss er zudem 4770 Euro Schmerzensgeld zahlen.

(SN)