Ungarischer Großdealer in Wals-Siezenheim gefasst: Er hatte mehr als 4,5 Kilo an diversen Drogen dabei

Der 43-Jährige aus Budapest stand bereits im Visier der ungarischen Drogenermittler und der ungarischen Staatsanwaltschaft. Die dortigen Behörden ersuchten die österreichische Polizei um die Festnahme des Dealers. Zur der es kürzlich nahe der Stadt Salzburg kam. Im Lieferwagen des 43-jährigen Dealers entdeckten die Fahnder beträchtliche Mengen Kokain, Speed oder Ecstasy-Tabletten.

Es war eine Kooperation zwischen österreichischem Bundeskriminalamt und Ermittlern der ungarischen Nationalpolizei, die dann am 20. Juli auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Wals-Siezenheim zur Festnahme des ungarischen Großdealers geführt hatte.

Laut Presseaussendung der Salzburger Landespolizeidirektion klickten für den 43-jährigen Dealer die Handschellen, als er gerade einem in Salzburg lebenden Ungarn (48) Suchtgift aushändigen wollte. Die Salzburger Beamten durchsuchten in der Folge den Lieferwagen des 43-Jährigen und fanden im Laderaum mehr als 4,5 Kilogramm Suchtgift: 500 Gramm Kokain, zwei Kilo Speed, fast 5000 Stück Ecstasy-Tabletten, 120 Gramm Methamphetamin.

Der 43-Jährige befindet sich nun in der Justizanstalt Salzburg in Haft. Über seine Auslieferung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Ungarische Drogenfahnder hatten im Vorfeld Hinweise bekommen, dass der Ungar Suchtgift aus dem Ausland über Österreich in seine Heimat schmuggelt. Gemäß seinem offiziellen Beruf führte der 43-Jährige diverse Waren - etwa Medikamente, Tierfutter und Trockennudeln - aus Westeuropa nach Ungarn ein: diese Tätigkeit "ergänzte" er durch den - sehr lukrativen - Drogenhandel.

Zeitgleich zur österreichischen Polizei-Operation führte die ungarische Polizei auch Durchsuchungen in drei Objekten in Budapest durch. Durchsucht wurden unter anderem die Wohnung des 43-Jährigen und ein von ihm gemietetes Lagerhaus. Bei den Durchsuchungen wurden eine mit weißer Substanz verunreinigte Waage, manipulationssichere Beutel, Mobiltelefone sowie Dokumente im Zusammenhang mit den Reisen des Dealers beschlagnahmt.