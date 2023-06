Ungarischer Kater reiste als blinder Passagier nach Seekirchen

Es ist ein kleines Wunder, dass das Tier die Fahrt unter der Motorhaube unverletzt überstanden hat.

Vergangenen Sonntag fuhr ein Flachgauer vom Kurzurlaub im ungarischen Csömödér heim nach Seekirchen. Dort angekommen hörte er ein klägliches Miauen aus dem Motorraum seines Fahrzeugs. Eine Nachschau ergab, dass unter der Motorhaube ein Katzenbaby kauerte, das sich anscheinend während der gesamten Fahrt, die länger als fünf Stunden dauerte, dort versteckt hielt. Der Mann brachte den blinden Passagier am Montagmorgen zum Tierschutz Pfotenhilfe in der Grenzregion OÖ/Salzburg.

Dort wurde das Tier als nur wenige Monate alter Kater identifiziert und untersucht. Bis auf einen Ohrmilbenbefall ist er in gutem Zustand und unverletzt. Der kleine Kater muss jetzt 30 Tage in Quarantäne und kann dann, nach Freigabe durch den Tierarzt, vermittelt werden.

"Dass der tapfere Kater diese lange Reise im Motorraum unbeschadet überstanden hat, ist ein erstaunlicher Glücksfall", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Dieses gefährliche Experiment hätte auch mit schweren Verbrennungen oder gar tödlich enden können. Allerdings hören wir nicht zum ersten Mal von Fällen, in denen Katzen im Motorraum zu blinden Passagieren werden. Distanzen von mehreren hundert Kilometern sind aber eher die Ausnahme."