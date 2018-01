Ungebrochene Liebe zum Kino

Seit 1910 ist das Hotel Kasererbräu in Familienbesitz, den Kinobetrieb im Mozartkino gibt es gar seit 1907. Eigentümer Kurt Giebisch feierte dieser Tage seinen 75er.





Romy Schneider war anlässlich der "Sissi"-Premiere zu Gast, Luis Trenker und Maria Schell ließen es sich ebenso wenig nehmen, persönlich zu den Aufführungen ihrer Filme im Mozartkino zu erscheinen und im Hotel Kasererbräu zu nächtigen.

Zur Premiere von "Traumland der Sehnsucht" im Jahr 1961 war die griechische Königin Friederike gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia und Juan Carlos (dem zukünftigen Königspaar von Spanien) zu Gast im Mozartkino. "Meine Mutter organisierte all diese großen gesellschaftlichen Ereignisse. Als Jugendlicher, der ich damals war, beeindruckte mich das natürlich sehr. Kino, das war schon was damals", erinnert sich Kurt Giebisch mit leichter Wehmut. Am 17. Jänner, feierte der erfahrene Hotelier, Gastronom und leidenschaftliche Skifahrer seinen 75. Geburtstag.

Wirtschaftlich schwierige Situation

Nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter übernahm er 1979 das Altstadthotel Kasererbräu samt angeschlossenem Kinobetrieb. "Es war damals alles andere als einfach, denn ich musste einerseits meine Schwestern auszahlen und andererseits waren dringend Umbauarbeiten vonnöten, die Hälfte der Zimmer war nicht mit Bad und WC ausgestattet", erzählt er. Die Schulden waren hoch, die Zinsen ebenfalls, die damalige Hausbank nicht wirklich entgegenkommend und die neue Bank ebenfalls zögerlich mit Darlehenszusagen. "Aber an der Investition führte kein Weg vorbei, auch wenn wir kurz vor der Versteigerung standen."

Römische Mauer beim Umbau entdeckt

Gut ausgegangen ist die Sache trotzdem und weitere Investitionen folgten. 2007/2008 folgte der nächste größere Umbau. Da, wo sich heute Eingangsbereich und Hotelrezeption befinden, war zuvor das Studio. Der große Saal wurde verkleinert und im ehemaligen Kohlenkeller sollten die WCs sowie ein weiterer Kinosaal errichtet werden. "Bei diesem Umbau stießen wir auf eine römische Mauer aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Seither ist dieser Teil denkmalgeschützt und der Saal heißt "Römerkino".

Das Haus selbst wurde im II. Weltkrieg durch einen Bombentreffer fast vollständig zerstört und fällt daher nicht unter Denkmalschutz.

Am Kino hat Kurt Giebisch, der in der Kaigasse geboren wurde und aufgewachsen ist, immer festgehalten, auch wenn sich durch die Konkurrenz der Großkinos und technische Neuerungen keinerlei Gewinne mehr erwirtschaften lassen und ließen.

2013 wurden im Hotel die Dachsuiten mit Festungsblick ausgebaut - und das Kino stand endgültig auf der Kippe.

Denn die Umstellung auf Digitalfilme machte neue Abspielsysteme nötig, zusätzlich strich ihm das Land rückwirkend die Förderungen für prädikatisierte Filme. "Das war eine schwierige Entscheidung, denn immerhin war für die technische Umrüstung eine Investition von mehr als 100.000 Euro nötig. Aber mir war und ist es wichtig, dass das Kino bestehen bleibt. Seit 2014 ist es wieder geöffnet, nachdem wir vom Land einen einmaligen Zuschuss erhielten."