Ungeimpfte Sängerin flog aus dem Ensemble: Adventsingen hat nun eine neue Maria

Simone Vierlinger, die langjährige Maria-Darstellerin, wurde ersetzt, weil sie schwanger und nicht geimpft ist. Die Rolle übernimmt nun die gebürtige Lengauerin Eva Maria Schinwald.

Sopranistin Simone Vierlinger gab in den vergangenen elf Jahren im Salzburger Adventsingen im Salzburger Festspielhaus die Maria. Heuer wurde sie jedoch von der Besetzungsliste gestrichen. Die Begründung: Vierlinger möchte sich nicht gegen Covid impfen - die SN berichteten. Vierlinger: "Ich bin mit meinem vierten Kind schwanger und mir ist eine Impfung zu unsicher." Sie habe angeboten, sich stattdessen regelmäßig mittels PCR-Test zu testen.

Hans Köhl, der Gesamtleiter des Adventsingens, lehnte ab. Er möchte Planungssicherheit und sorge sich um die Gesundheit der Sopranistin. "Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn sie sich hochschwanger bei einem Auftritt infiziert."

SN/advensingen/neumayr/mmv Eva Maria Schinwald als Maria beim Salzburger Adventsingen 2014

Jetzt steht fest, wer heuer die Rolle der Maria an Stelle von Vierlinger übernehmen wird: Eva Maria Schinwald. "Die gebürtige Lengauerin hat am Mozarteum Salzburg das Masterstudium Gesang mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie absolvierte internationale Meisterkurse bei Horiana Branisteanu, Edda Moser, Helena Lazarska, Margreet Honig, Gerhard Kahry und Wolfgang Holzmair", heißt es in einer Aussendung des Adventsingens. Schinwald war in den vergangenen Jahren auch Teil mehrerer Konzertreisen, die unter anderem nach Deutschland und London führten. "Darüber hinaus wirkte sie in zahlreichen szenischen Produktionen des Salzburger Landestheaters und der Salzburger Festspiele mit."

Schinwald hat bereits Erfahrung in der Rolle der Maria. Ihr Debüt beim Salzburger Adventsingen feierte sie 2014 als Maria in der Produktion "Der Sterngucker". 2017 begeisterte sie das Publikum in "Der blinde Hirte" als Engel.

SN/advensingen/neumayr/mmv Eva Maria Schinwald im Jahr 2017 bei Salzburger Adventsingen.

Die Lengauerin freut sich über die neue Rolle. "Als ich gesehen habe, dass Hans Köhl bei mir anruft, dachte ich mir: Das kann nur was Gutes bedeuten." Das Angebot sei sehr überraschend gekommen. "Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Natürlich wird es eine Herausforderung, denn die Maria hat sehr viel auf der Bühne zu tun - sowohl in den Schauspielszenen als auch als Gesangssolistin. Da ich aber viele vom Leading Team bereits kenne und auch der Dirigent des Salzburger Adventsingens, Herbert Böck, auf der Uni von der ersten Minute an mein musikalischer Mentor war, fühle ich mich schon jetzt vor Probenbeginn recht wohl mit meiner neuen Aufgabe." Ihre bereits geplanten Adventkonzerte hat Eva Maria Schinwald zugunsten des Salzburger Adventsingens bereits abgesagt.