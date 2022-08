Ungeplante Hausgeburt in St. Michael: Kleine Lungauerin hatte es sehr eilig

Aufregung, Stress, und dann das Babyglück - ein Wechselbad der Gefühle machte Familie Kaya aus St. Michael durch. Die kleine Dilda kam neun Tage vor dem Geburtstermin auf die Welt - und bevor das Rote Kreuz eintreffen konnte. Der Vater sprang als Geburtshelfer ein.

Mittwoch, 17. August, kurz vor 5 Uhr früh. In der Rotkreuzleitstelle geht ein Notruf aus St. Michael ein: "Schwangere Frau mit Unterleibsschmerzen".

Das Team mit Notfallsanitäter Gerhard Lanschützer und Rettungssanitäter Raphael Wieland macht sich sofort auf den Weg. Als die Rotkreuzkräfte beim Haus in St. Michael eintreffen, begrüßt sie der Vater mit den Worten: "Das Kind ist schon da!"

"Sie rief, dass es kommt!"

Angefangen hatte alles mit leichten Schmerzen seiner Frau um vier Uhr früh. Die Familie zog sich an, um ins Krankenhaus zu fahren. Doch das Baby hatte es so eilig, dass es dem Plan einen Strich durch die Rechnung machte. Starke Wehen setzten ein. Der Vater rief sofort die Rettung, legte seine Frau auf den Boden, ein Kissen unter dem Kopf.

"Sie rief, dass es kommt. Und da habe ich auch schon den Kopf des Kindes gesehen", erzählt er noch immer aufgeregt.

Er übernahm in seiner neuen Rolle als Geburtshelfer Verantwortung, beruhigte seine Frau und das bald zweijährige Kind, das nun ein Geschwisterchen bekommen sollte.

"Es war schön, aber auch stressig." Noch nie habe sein Herz so heftig geschlagen. "Gott sei Dank hat alles gut geklappt!" Schließlich hielt er seine Tochter Dilda in den Armen.

Mutter und Kind wohlbehalten zu Hause

Gegen sechs Uhr brachte das Rotkreuzteam das Baby und die Mutter ins Krankenhaus. "Es war meine erste Hausgeburt. Ich war total überrascht, dass das Baby schon da war, als wir eintrafen. Und es war ein tolles Gefühl, mit dem gesunden Kind den Einsatzort verlassen zu können", erzählt Rotkreuzkollege Gerhard Lanschützer. Auch sei die Freude in den Augen der Eltern etwas, was den Einsatz so schön gemacht hätte.

Noch schöner, dass die Mutter und die kleine Dilda das Krankenhaus schon am nächsten Tag wieder verlassen konnten.