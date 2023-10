Ungeschlagener ASV Salzburg: "Wir wollen bis zum Ende oben mitspielen"

ASV-Kapitän Denis Andric meldete sich nach einer Verletzung eindrucksvoll zurück und will mit Itzling wieder in die Salzburger Liga.

Wegen einer Muskelverletzung verpasste Denis Andric einige Spiele, am vergangenen Wochenende meldete sich der Edeltechniker aber eindrucksvoll zurück. Mit zwei Treffern verwandelte der 34- Jährige einen 0:1-Pausenrückstand gegen Bad Hofgastein noch in einen Sieg. "Wir waren über die ganze Spielzeit die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen. Es ist natürlich immer schön, wenn man der Mannschaft mit Toren helfen kann", erklärt der Routinier.

Nach dem Abstieg aus der Salzburger Liga haben sich die Itzlinger in der 1. Landesliga sehr gut eingefunden und haben als Dritter nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Neumarkt. "Wir könnten zwei bis vier Punkte mehr am Konto haben, sind aber trotzdem mit dem Start sehr zufrieden. Man sieht, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Vor der Saison war das Ziel Top-Fünf, jetzt wollen wir bis zum Ende ganz oben mitspielen."

Im Gegensatz zu den anderen Ligen könnten in der 1. Landesliga im Sommer gleich drei Teams aufsteigen. Dieses Szenario tritt ein, wenn aus der Regionalliga West kein Salzburger Club absteigt. "Eine Rückkehr in die Salzburger Liga wäre natürlich schön. Wir haben aber noch viele schwere Ausgaben vor uns", betont Andric, der mit seiner Mannschaft am kommenden Freitag bei den heimstarken Altenmarktern gastiert.

"In Altenmarkt ist es nicht leicht. Aber wenn wir so auftreten, wie in den vergangenen Wochen, dann können wir auch dort gewinnen." Neben Andric, der bei vier Saisontoren hält, agieren in der ASV-Offensive derzeit vor allem Mirsad Dedovic (7 Tore) und Dominik Tabernig (5 Tore) in Topform. Und auch die Defensive macht Woche für Woche einen sehr guten Job und musste in den ersten zehn Spielen erst sieben Gegentreffer hinnehmen.