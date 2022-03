Ungewöhnlicher Co-Working-Space in Seekirchen: Arbeiten, wo andere ein Achterl trinken

Tagsüber steht der Heurige von Eva Wörle in Seekirchen leer, erst ab 17 Uhr kommen die Gäste. Eine Coronapause brachte sie da auf eine Idee.

Das Seekirchener Heurigenlokal Weintraube gibt es seit nunmehr 30 Jahren. Pünktlich zum runden Geburtstag soll die Gaststätte neue Gäste begrüßen und das ausgerechnet, wenn sie geschlossen ist. Geht es nach Pächterin Eva Wörle, sie betreibt das Lokal bereits seit 23 Jahren, dann wird "Die Weintraube" in Seekirchen demnächst zu einem außergewöhnlichen Co-Working-Space. "Die Idee dafür ist mir in einer der Coronapausen gekommen." Homeoffice sei gerade für Mütter und Väter eine große Herausforderung. "Da versucht man am Wohnzimmer- oder Küchentisch verzweifelt, ...