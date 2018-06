Unglück als Auslöser: Griechen proben die Hilfe aus der Luft

Alpinisten aus Kreta erlernen am Dachstein die Aufgaben der Flugrettung. Auslöser dafür ist der tragische Unfall des Bischofshofener Kletterers Albert Precht.

Kreta gilt als wahres Kletterparadies. Unzählige österreichische Urlauber reisen jährlich auf die griechische Insel, um die Schluchten und Wände zu erklimmen. Fünf griechische Alpinisten wählten den entgegengesetzten Weg: Sie absolvieren derzeit in der Ramsau und am Dachstein-Gletscher auf Einladung des ÖAMTC einen Alpinkurs der Flugrettung - auch, um künftig gegen Kletterunfälle besser gerüstet zu sein. Denn: In Griechenland gibt es keine professionelle Flugrettung.