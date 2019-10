Elisabeth F. ist vor elf Jahren an Brustkrebs erkrankt. Unheilbar. Wie geht man um mit dem Leben, wenn der Tod so nah scheint? Das erfuhr die Flachgauerin an einem Ort, an dem sie von sterbenskranken Menschen umgeben war.

SN/robert ratzer Seit sie regelmäßig im Tageshospiz in Salzburg zu Gast ist, geht es der ausgebildeten Krankenschwester besser.