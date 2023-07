Unipark Nonntal: Diebe stahlen Teil der Skulptur "Scudo per Salisburgo"

Im Unipark Nonntal in der Stadt Salzburg hat sich ein Kunstdiebstahl ereignet. Betroffen ist ein Teil einer monumentalen Bronzeskulptur.

In einer Mitteilung der Polizei vom Dienstagnachmittag heißt es: "Zwischen 23. Juni und 10. Juli stahlen unbekannte Täter vom Gelände einer Institution in Salzburg-Nonntal eine Bronzeskulptur. Die Skulptur war mit drei Schrauben auf einer Bodenplatte fixiert. Die Ermittlungen laufen."

Bei der erwähnten Institution handelt es sich um die Universität Salzburg, der Tatort ist der Unipark an der Erzabt-Klotz-Straße und bei dem Kunstwerk handelt es sich um den "Scudo per Salisburgo" (Scheibe für Salzburg).

Die Scheibe ist insgesamt ein monumentales Werk, gestohlen wurde ein eher handlicher Teil der Scheibe. Den hinter der Skulptur war ein wesentlich handlicherer Bronzeeimer in den Boden eingelassen, der Wassertropfen einfing.

Wer diesen wohin hat mitgehen lassen, ist unbekannt. Allein der Umstand, dass der Diebstahl offenbar rund zweieinhalb Wochen als solcher nicht wahrgenommen worden war, erschwert die Ermittlungen.

Das Gesamtkunstwerk hat eine längere Salzburger Geschichte, in den Unipark Nonntal kam das Artefakt Ende Juni 2021. In einer Aussendung der Universität hieß es anlässlich der feierlichen Aufstellung der Scheibe: "Die monumentale Bronzescheibe Scudo per Salisburgo schuf Mimmo Paladino im Jahr 1996 für den öffentlichen Raum in Salzburg. Sie wurde zeitweilig im Furtwänglerpark in der Salzburger Altstadt aufgestellt, zuletzt befand sie sich im Garten der Villa Emslieb."

Der Galerist Thaddaeus Ropac hatte die Scheibe vor zwei Jahren der Universität Salzburg geschenkt. Laut Uni-Aussendung von damals sagte er, "dass es ihm ein großes Anliegen war, das Kunstwerk, das für Salzburg geschaffen wurde, nun wieder öffentlich zugänglich zu machen."