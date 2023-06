Unite-Parade in Salzburg: Bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher am Samstag erwartet

Der Beginn ist um 15 Uhr. Salzburgerinnen und Salzburger sollten Straßensperren und Verkehrsbehinderungen einplanen.

Die Unite-Parade geht am Samstag in der Stadt Salzburg über die Bühne. Laut Veranstalter Werner Purkhart werden 14 Trucks und bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Gestartet wird um 15 Uhr in der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Autobahnmeisterei. Dann setzt sich der Zug über die Ignaz-Harrer-Straße in Bewegung in Richtung Lehener Brücke, Schwarzstraße, Makartplatz, bis zum Mirabellplatz (Ankunft ca. 18 Uhr). Offizielles Ende ist 21.30 Uhr. Die nahezu ausverkaufte After-Show Party findet ab 22.30 im Innenhof des Schloss Mirabell statt.

Am Samstagnachmittag ist daher mit Verkehrsbehinderungen und temporären Straßensperren zu rechnen. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. So werden die Obuslinien 1, 2, 3, 5 und 6 umgeleitet.