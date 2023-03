Universität Salzburg öffnet die Türen: Ansturm auf Psychologie

Am Mittwoch gibt es einen Tag der offenen Tür. Dabei wird intensiv um Studierende geworben. Nur für das Psychologie-Studium gibt es nach wie vor 1000 Interessierte :- und deshalb auch einen Aufnahmetest.

Rund 18.000 Studierende sind an der Universität Salzburg inskribiert. Die Zeit, als sich die Universität Studierender nicht erwehren konnte, ist vorbei. Intensiv wird im Rahmen des Tags der offenen Tür am Mittwoch (9 bis 13 Uhr) um Studierende geworben. Die Konkurrenz zwischen den Universitäten und Fachhochschulen sei spürbar, sagt Martin Weichbold, Vizerektor für Lehre an der Uni Salzburg. Hinzu komme, dass auch der Arbeitsmarkt für Maturantinnen und Maturanten an Attraktivität zugenommen habe.

"Massenstudien mit Spitzen gibt es nicht ...