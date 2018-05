"Universum" vor den Toren der Stadt: Naturpark Salzachauen schreitet voran

Derzeit läuft eines der größten Renaturierungsprojekte Österreichs auf 127 Hektar Fläche. Bis 2020 sollen sich die Auwälder wieder "wild" entwickeln. Mehr als zehn Millionen Euro werden investiert.

Es ist eines der Herzensprojekte von Noch-Grünen-Chefin LH-Stv. Astrid Rössler. Sie hat auf eine Umsetzung des Naturpark Salzachauen gedrängt, wird die Fertigstellung als Politikerin aber nicht mehr erleben. Bis 2020 soll das von der EU geförderte LIFE-Projekt in der Antheringer Au fertig sein. Derzeit liege man voll im Zeitplan, heißt es vom Land Salzburg. Um 10,5 Millionen Euro soll das Gebiet wieder der Natur zurückgegeben und "wild" werden. Die Hauptwege sind nun wieder offen. Die Salzburger können in der Weitwörther Au wieder die Natur genießen.

"Den Tieren und Pflanzen wird in den Salzachauen ihr ursprünglicher Lebensraum zurückgegeben. Aber auch Besucherinnen und Besucher der Au können dieses Naturjuwel nun noch besser erleben. Die Wege sind schon offen, ein barrierefreier Auerlebnisweg wird ab 2019 fertiggestellt sein und viel Interessantes über die hier beheimateten Arten und ihre Lebensräume erzählen. Die Naturschutzabteilung des Landes hat bei Planung und Umsetzung Großartiges geleistet. Die Salzachauen werden noch viele Generationen von Menschen erfreuen", sagt Rössler.



Eines der größten Renaturierungsprojekte in Österreich

127 Hektar Fläche umfasst das LIFE-Projekt Salzachauen und ist damit eines der größten in Österreich. Startschuss für die Maßnahmen war am 28. September 2017, fertig soll alles Ende 2020 sein.

SN/land salzburg/christian ragger Wo vorher ein Fichtenforst stand, darf jetzt der Reitbach frei fließen. Eine neue Bachschlinge wurde angelegt.

Seit September 2017 hat sich viel getan: Über sieben Hektar Fichten- und Hybridpappelforste an Reitbach und Ausee wurden gerodet und das Gelände abgesenkt, so dass es nun wieder häufig überschwemmt wird und sich natürliche Auwälder entwickeln können. Dabei wurde kein Material verschwendet. Die bei der Grabung der Absenkungsflächen angefallenen Sand- und Schottermassen wurden am zehn Hektar großen Ausee für die Herstellung ausgedehnter flacher Uferzonen verwendet. Am Reitbach entstanden zwei neue Nebenarme und über ein Dutzend neue Amphibiengewässer, die schon von Fröschen bewohnt werden. Das Ziel hinter den ganzen Maßnahmen: Die Natur der Natur zurückgeben. Schon 2016 wurden 50 Hektar Wald aus der forstlichen Nutzung genommen, sie dürfen wieder "wild" sein. Monokulturen weichen der Vielfalt, dafür wurden elf Hektar Fichtenwald gefällt. Es werden sich auch hier wieder natürliche Auwälder entwickeln.

