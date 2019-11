Kurz vor dem Lehrabschluss wollte die Fremdenpolizei Sayed abholen. Er war nicht zu Hause. Jetzt hat er im Pfarrhof Unterschlupf gefunden.

Am Samstagabend kam die Polizei, um Sayed abzuholen. Sein Asylantrag ist abgelehnt. Nun soll der 26-Jährige in seine Heimat Afghanistan abgeschoben werden. Aber sein Zimmer im Mitarbeiterwohnhaus des Kinderhotels Post in Unken war leer. Sayed hat an diesem Abend einen ...