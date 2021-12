Unken: Bürger spenden viel Geld für ein neues Bad

Der Neubau ihrer Freizeitanlage ist den Unkenern etwas wert. Über 200.000 Euro kamen bei einer Sammelaktion zusammen.

Das in den 1970er-Jahren gebaute Alpenbad in Unken ist am Ende seiner Lebensdauer. Aber es wird auch in Zukunft ein Bad geben: das Bad Unken. Dass es dazu kommt, ist nur möglich, weil die Unkener bewiesen haben, dass ihnen das Bad ein großes Anliegen ist, für das sie auch in die Tasche greifen.

Ein Bürgerbeitrag sei von Anfang an Teil des Finanzierungskonzepts gewesen, sagt Bürgermeister Florian Juritsch (ÖVP). "Unser Ziel waren 200.000 Euro an Spenden." Und das ist ...