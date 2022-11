Unken: Einbrecher erbeutete mehr als 10.000 Euro Bargeld

Zwei Einbruchsdiebstähle hat ein bislang unbekannter Täter in Unken verübt und dabei jeweils Bargeld erbeutet. In einem Fall sogar sehr viel.

Die Coups ereigneten sich laut Polizeibericht in der Nacht auf Dienstag. Ein Unbekannter hatte in dem einem Fall des Zylinderschlosses einer Nebeneingangstür eines Gewerbebetrieb in Unken abgedreht und war so in das Gebäude eingedrungen.

Der Täter durchsuchte danach alle Räume und stahl einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse des Verkaufsraumes. Dann schlug die akkustische Alarmanlage an und der Einbrecher flüchtete.

Vermutlich derselbe Täter hatte auch in einem benachbarten Gewerbetrieb zugeschlagen. Im Büro des Gebäudes brach er eine Kassa auf und stahl Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Quasi als Zugabe fielen dem Einbrecher auch noch zwei Geldtaschen mit weiteren mehreren hundert Euro in die Hände.