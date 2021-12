Unken: Felsschwelle im Fluss wird weggesprengt

In Unken sind mehrere Maßnahmen geplant, um in Zukunft besser vor einem Hochwasser der Saalach wie 2013 geschützt zu sein.

Das Saalach-Hochwasser vom 2. Juni 2013 übertraf alles, was man bisher kannte. In der Folge wurden für mehrere Orte am Fluss Verbesserungen des Hochwasserschutzes geplant. Einen Teil hat man schon umgesetzt, zum Beispiel in Weißbach. In Wals-Siezenheim wird derzeit an einer zwei Kilometer langen Aufweitung der Saalach gearbeitet.

Auch in Unken soll der Schutz in den nächsten Jahren verbessert werden. Dort engt auf Höhe des Ortszentrums ein riesiger Felssporn die Saalach auf wenige Meter ein. Bei Hochwasser entfaltet ...